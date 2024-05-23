Лошадь Королевской гвардии Великобритании атакует туристку из США: подробности происшествия

Лошадь Королевской гвардии Великобритании атаковала туристку из США

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лошадь Королевской гвардии Великобритании укусила руку американской туристки, которая подошла к ней слишком близко. Видео инцидента было опубликовано изданием The Guardian.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Changing_of_the_Horse_Guards.jpg by Tristan Surtel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На видео видно, как лошадь держит зубами руку женщины и не отпускает, в то время как пострадавшая кричит: "Ой! Ой, помоги мне, она схватила меня". Прохожие пришли на помощь женщине, осторожно похлопав лошадь по носу, чтобы она разжала зубы.

Возле охраны висит табличка, предупреждающая о том, что лошади могут лягаться или кусаться, и призывает не прикасаться к поводьям.

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