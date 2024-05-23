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Лошадь Королевской гвардии Великобритании атакует туристку из США: подробности происшествия

Лошадь Королевской гвардии Великобритании атаковала туристку из США

0:56
Туризм

Лошадь Королевской гвардии Великобритании укусила руку американской туристки, которая подошла к ней слишком близко. Видео инцидента было опубликовано изданием The Guardian.

Лошадь Королевской гвардии Великобритании атаковала туристку из США
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Changing_of_the_Horse_Guards.jpg by Tristan Surtel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

На видео видно, как лошадь держит зубами руку женщины и не отпускает, в то время как пострадавшая кричит: "Ой! Ой, помоги мне, она схватила меня". Прохожие пришли на помощь женщине, осторожно похлопав лошадь по носу, чтобы она разжала зубы.

Возле охраны висит табличка, предупреждающая о том, что лошади могут лягаться или кусаться, и призывает не прикасаться к поводьям.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре пьяная обезьяна по имени Гарик устроила дебош и укусила пять человек. Сейчас животное находится в зооцентре "Питон", и его хозяйка не планирует его забирать. Она давно собиралась отдать обезьяну, так как не справляется с ней.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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