Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое

Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние три года стоимость Lada Vesta в России значительно возросла.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

В начале 2021 года версия Comfort седана Vesta стоила 764,9 тыс. рублей. Уже к январю 2022 года такая же машина с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач предлагалась дилерами по цене 896,9 тыс. рублей. В марте 2022 года цена на Vesta достигла 1,18 млн рублей.

Производство модели было перенесено из Ижевска в Тольятти, и возобновилось весной 2023 года. Тогда рестайлинговый вариант Lada Vesta поступил в продажу по цене от 1,33 млн рублей за версию Comfort. Осенью 2023 года стоимость модели увеличилась до 1,42 млн рублей, а к концу года она достигла 1,51 млн рублей.

На данный момент Lada Vesta стоит 1,46 млн рублей без учета маркетинговых акций.