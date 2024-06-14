Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое

За последние три года стоимость Lada Vesta в России значительно возросла.
В начале 2021 года версия Comfort седана Vesta стоила 764,9 тыс. рублей. Уже к январю 2022 года такая же машина с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач предлагалась дилерами по цене 896,9 тыс. рублей. В марте 2022 года цена на Vesta достигла 1,18 млн рублей.
Производство модели было перенесено из Ижевска в Тольятти, и возобновилось весной 2023 года. Тогда рестайлинговый вариант Lada Vesta поступил в продажу по цене от 1,33 млн рублей за версию Comfort. Осенью 2023 года стоимость модели увеличилась до 1,42 млн рублей, а к концу года она достигла 1,51 млн рублей.
На данный момент Lada Vesta стоит 1,46 млн рублей без учета маркетинговых акций.
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