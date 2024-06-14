Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятый сезон ленты "Пацаны" станет заключительным
Компот из клубники: идеальный июньский напиток
Политолог заявил об ошибке России в оценке американской действительности
В России создали компактный ручной пулемёт ПКZ
Для снижения давления нужно меньше есть соли
AZUR Air планирует прекратить прямые рейсы в Таиланд с июля этого года
Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка
Лолита отказалась от черешни в пользу мини-платья
Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое

Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России

1:20
Авто

За последние три года стоимость Lada Vesta в России значительно возросла.

Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

В начале 2021 года версия Comfort седана Vesta стоила 764,9 тыс. рублей. Уже к январю 2022 года такая же машина с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и механической коробкой передач предлагалась дилерами по цене 896,9 тыс. рублей. В марте 2022 года цена на Vesta достигла 1,18 млн рублей.

Производство модели было перенесено из Ижевска в Тольятти, и возобновилось весной 2023 года. Тогда рестайлинговый вариант Lada Vesta поступил в продажу по цене от 1,33 млн рублей за версию Comfort. Осенью 2023 года стоимость модели увеличилась до 1,42 млн рублей, а к концу года она достигла 1,51 млн рублей.

На данный момент Lada Vesta стоит 1,46 млн рублей без учета маркетинговых акций.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог

Ислак Кек, также известный как турецкий влажный шоколадный пирог, является одним из популярных десертов в Турции.

Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Учёные раскрыли тайну формирования кислорода в атмосфере Земли
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Как грамотно разместить туи на участке: советы по выбору места для посадки
Последние материалы
Автомобили Lada Vesta подорожали почти вдвое с 2021 года в России
Стеснение в груди и головокружение может указывать на рак языка
Способы быстрой укладки волос для пляжного отдыха
Лолита отказалась от черешни в пользу мини-платья
Как удержать пернатых гостей подальше от дерева
Кошкам нравятся люди, в характере которых есть три определённые черты
Начались съёмки второго сезона "Захваченного рейса"
Молодой картофель с заправкой из брынзы: просто и одновременно очень изысканно
Российский авторынок показывает значительный рост
Как победить колорадского жука с помощью масла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников