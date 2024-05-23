По 10 кг с дерева: этот сорт вишни плодоносит уже на следующий год после посадки

Сорт вишни "Украинка" отличается зимостойкостью

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Этот сорт вишни отличается зимостойкостью. Речь об "Украинке".

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Этот сорт происходит от Владимирской вишни, известной также как родительская вишня. "Украинка" представляет собой невысокое дерево с раскидистой кроной в форме полусферы и слегка поникающими ветвями среднего и нижнего яруса.

Сорт славится зимостойкостью, высокой урожайностью, а также ранними сроками цветения и созревания. Легко размножается с помощью корневых отростков и косточек.

Плодоношение начинается через 1-2 года после посадки. В благоприятных условиях урожай с одного дерева может достигать 12-15 кг, а в обычных условиях — не менее 10 кг с растения.

Средние по размеру плоды массой около 3 г имеют округлую, слегка сплющенную форму. Ягоды тёмно-бордовые, с сочной мякотью и сладким вкусом с легкой кислинкой. Плоды универсального применения созревают к середине лета.