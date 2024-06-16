Анна Семенович призналась в неудачной операции по уменьшению груди

Анна Семенович рассказала о сложностях с пластикой груди

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Анна Семенович, известная своими пышными формами, страдала от болей в спине из-за большой груди. Она решила сделать операцию по уменьшению груди, о чем рассказала порталу vokrug. tv.

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Певица устала от того, что её грудь привлекала чрезмерное внимание мужчин, затмевая её личность и душу. Во время операции у Семенович развилась дыхательная недостаточность из-за наркоза, и хотя грудь уменьшили с девятого до пятого размера, процедура оказалась неудачной.

Ей пришлось вновь обратиться к хирургам и пройти длительный период реабилитации.