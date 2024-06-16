Неожиданные факты о кошках: от потных лап до странного мяуканья

Ветврачи составили топ интересных фактов о кошках

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки потеют только через подушечки лап, а строение их когтей не позволяет им безопасно спускаться вниз, например, с дерева. Эти и другие интересные факты о кошках собрали в Департаменте ветеринарии Свердловской области.

Фото: catza.net by Heikki Siltala is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Кошки — скалолазы, но только в одном направлении

Когти кошек заточены таким образом, что обеспечивают надежное сцепление при подъеме, но не при спуске. Это позволяет кошке быстро взбираться на дерево в случае опасности, например, если за ней гонится собака. Однако спуститься кошке намного сложнее — ей приходится прыгать на все четыре лапы, так как другого способа природа не предусмотрела.

Например, уличный кот в Московском зоопарке оказался в ловушке на вершине дерева в вольере волков. Не сумев спуститься самостоятельно, он стал героем операции по спасению 10 мая. Сотрудники АНО "Центр помощи" переместили хищников во внутренние помещения, и спасение прошло успешно. Кота назвали Симба, и он временно остался жить в дирекции зоопарка под наблюдением специалистов.

Мяуканье и мурлыканье

Домашние кошки используют мяуканье исключительно для общения с людьми. По словам ветврача Эдварда Вольфа, кошки выработали сигнальную систему для общения с человеком, и некоторые владельцы могут интерпретировать мяуканье своих питомцев в зависимости от их потребностей.

Мурлыканье чаще всего свидетельствует о хорошем настроении кошки, но иногда может указывать на беспокойство или дискомфорт. Если кошка мурлычет, когда ее гладят, это способ коммуникации. В других случаях это может быть сигналом, что питомца пора показать ветврачу.

Сон и питание

Кошки могут спать до 18 часов в сутки и есть до 20 раз в день, но малыми порциями.