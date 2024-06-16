Идеальные цветовые решения для спокойной спальни: советы эксперта

Уют и спокойствие — главные ассоциации со спальней.
Яркие цвета не подходят для этой комнаты: их обилие мешает расслабиться. Чрезмерно темное оформление тоже нежелательно.
При ремонте спальни важно помнить о нейтральности и гармонии.
Правильный выбор цветов — залог уютной и приятной для отдыха комнаты.
Эксперт по дизайну интерьера из издания "БелНовости" Юлия Тычино предложила два интересных варианта цветового оформления спальни.
Чёрно-белый контраст
Классический вариант — сочетание черного и белого цветов.
Этот стиль можно назвать элегантным и стильным, обеспечивающим приятный отдых и спокойный сон.
Нейтральный фон и яркие акценты
Что делать тем, кто любит яркие цвета?
Красный, желтый, оранжевый и другие теплые цвета можно гармонично вписать в интерьер спальни.
Яркими могут быть мелкие детали, такие как статуэтки или небольшие предметы мебели.
Однако стены лучше окрасить в нейтральные цвета: белый, серый или бежевый.
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