Идеальные цветовые решения для спокойной спальни: советы эксперта

Эксперт представила два идеальных цветовых решения для спальни

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Уют и спокойствие — главные ассоциации со спальней.

Фото: commons.wikimedia. org by Derek Jensen is licensed under public domain

Яркие цвета не подходят для этой комнаты: их обилие мешает расслабиться. Чрезмерно темное оформление тоже нежелательно.

При ремонте спальни важно помнить о нейтральности и гармонии.

Правильный выбор цветов — залог уютной и приятной для отдыха комнаты.

Эксперт по дизайну интерьера из издания "БелНовости" Юлия Тычино предложила два интересных варианта цветового оформления спальни.

Чёрно-белый контраст

Классический вариант — сочетание черного и белого цветов.

Этот стиль можно назвать элегантным и стильным, обеспечивающим приятный отдых и спокойный сон.

Нейтральный фон и яркие акценты

Что делать тем, кто любит яркие цвета?

Красный, желтый, оранжевый и другие теплые цвета можно гармонично вписать в интерьер спальни.

Яркими могут быть мелкие детали, такие как статуэтки или небольшие предметы мебели.

Однако стены лучше окрасить в нейтральные цвета: белый, серый или бежевый.