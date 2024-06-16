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Привычки, которые могут негативно повлиять на красоту груди: советы от пластического хирурга

Привычки, способствующие обвисанию груди

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Женщины часто не находят полного удовлетворения от формы и вида своей груди, и часто это связано с некоторыми привычками, которые они сами себе навязывают. Пластический хирург Петр Алексеенко выявил несколько таких привычек, которые могут быстро негативно сказаться на эстетике женской груди.

Привычки, способствующие обвисанию груди
Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо is licensed under public domain

Одной из проблемных зон является осанка. Неправильная поза может привести к пережиманию сосудов и нарушению циркуляции крови, что в свою очередь способствует опущению груди и усиливает выпячивание живота, что трудно исправить даже с помощью интенсивных упражнений.

Постоянное использование пуш-ап бра также может стать причиной проблем. Хотя такое белье придает груди соблазнительный вид, оно оказывает постоянное натяжение на кожу, что в конечном итоге снижает ее упругость и эластичность.

Даже во время сна женщины могут наносить вред своей красоте, особенно спя на животе. Эта поза нарушает кровообращение и оказывает давление на грудь, что особенно критично для женщин с пышными формами, так как такая нагрузка ускоряет потерю упругости кожи.

Важным аспектом для поддержания красоты груди является также водный баланс. Недостаток воды может отразиться на коже и форме груди, поэтому важно следить за достаточным потреблением воды, чтобы сохранить красоту и здоровье кожи на долгие годы.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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