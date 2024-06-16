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Ваш питомец пытается вам что-то сказать: все о сигналах примирения собак

Понимание языка тела собаки: как расшифровать сигналы вашего питомца

2:13
Зоосфера » Собаки

Язык тела собаки является одним из главных способов общения между человеком и его питомцем.

Понимание языка тела собаки: как расшифровать сигналы вашего питомца
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Понимание этого языка помогает осознать потребности, настроение и желания вашего четвероногого друга.

Исследование языка тела собак, также известного как "сигналы примирения", было проведено норвежскими кинологами под руководством Тюрид Ругос в XX веке.

Собаки, как и волки, обладают широким спектром мелких сигналов, которые они демонстрируют друг другу. Диана Беляева сообщает, что на данный момент изучено более 30 таких сигналов.

Эти сигналы позволяют собакам выражать мирные намерения, дискомфорт, страх, агрессию, а также разрешать конфликтные ситуации.

Собаки по всему миру используют одни и те же сигналы примирения, общаясь на едином языке.

  • Когда собака облизывает нос, отворачивает голову или начинает зевать, это указывает на её дискомфорт.

В такой момент лучше оставить питомца в покое.

  • На улице собаки тоже "разговаривают" друг с другом. При встрече двух собак можно заметить, что они останавливаются на расстоянии, становятся полубоком или идут по дуге, демонстрируя мирные намерения.

Они могут нюхать землю или приподнимать переднюю лапу.

  • На тренировке, если ваш питомец устал, вы можете заметить такие сигналы: облизывание носа, натянутые уголки губ, сильно видны белки глаз. Важно распознать эти сигналы вовремя и закончить тренировку или дать собаке отдых.

Другие сигналы включают: поджатый хвост — признак страха, потряхивание — снятие напряжения, демонстрация живота — просьба соблюдать дистанцию и т.д.

Важно учитывать контекст ситуации, совокупность всех сигналов и индивидуальные особенности вашего питомца.

Следите за позицией ушей, хвоста и общим поведением вашей собаки. Со временем вы станете настоящим экспертом в понимании языка тела вашего любимого питомца!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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