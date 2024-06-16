Ваш питомец пытается вам что-то сказать: все о сигналах примирения собак

Язык тела собаки является одним из главных способов общения между человеком и его питомцем.
Понимание этого языка помогает осознать потребности, настроение и желания вашего четвероногого друга.
Исследование языка тела собак, также известного как "сигналы примирения", было проведено норвежскими кинологами под руководством Тюрид Ругос в XX веке.
Собаки, как и волки, обладают широким спектром мелких сигналов, которые они демонстрируют друг другу. Диана Беляева сообщает, что на данный момент изучено более 30 таких сигналов.
Эти сигналы позволяют собакам выражать мирные намерения, дискомфорт, страх, агрессию, а также разрешать конфликтные ситуации.
Собаки по всему миру используют одни и те же сигналы примирения, общаясь на едином языке.
В такой момент лучше оставить питомца в покое.
Они могут нюхать землю или приподнимать переднюю лапу.
Другие сигналы включают: поджатый хвост — признак страха, потряхивание — снятие напряжения, демонстрация живота — просьба соблюдать дистанцию и т.д.
Важно учитывать контекст ситуации, совокупность всех сигналов и индивидуальные особенности вашего питомца.
Следите за позицией ушей, хвоста и общим поведением вашей собаки. Со временем вы станете настоящим экспертом в понимании языка тела вашего любимого питомца!
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