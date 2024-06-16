Nokia работает над прорывной технологией 3D звука

5G получит новый кодек 3D звука, который позволит "естественно" слышать собеседника

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Новый стандарт 5G скоро включит в себя свежий кодек с эффектом погружения 3GPP (IVAS), который Nokia намеревается применять для передачи голосовых и звуковых сервисов.

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По задумке создателей, современные монофонические звонки на телефонах станут прошлым, а абоненты смогут слышать друг друга практически в исключительно естественном стиле во время разговора. Кроме этого, технология может быть полезной для устройства конференцсвязи, распределяя голоса отдельных участников в пространстве.

Главный исполнительный директор компании Nokia Пекка Лундмарк продемонстрировал потенциал новой технологии, совершив звонок через обычный смартфон, подключенный к общедоступной сети 5G, своему коллеге.

Пока неясно, каким образом эти технологические новинки будут восприняты потенциальными пользователями, поскольку некоторые предыдущие достижения, например, технология HD Voice, не произвели на них должного воздействия.