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Идеальный рецепт сгущёнки: как приготовить в домашних условиях

Готовим дома сгущённое молоко

1:14
Еда

Приготовьте сгущёнку по этому рецепту, она получится даже вкуснее, чем магазинная. Всё, что вам нужно для её приготовления, это молоко и сахар.

Готовим дома сгущённое молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В этом рецепте используется цельное молоко, чтобы усилить аромат и вкус продукта.

Ингредиенты 

  • 2 литра цельного молока
  • 1 стакан сахарной пудры

Приготовление

Возьмите кастрюлю с толстым дном и поставьте её на средний огонь. Добавьте жирное молоко вместе с сахарной пудрой и хорошо перемешайте. Убавьте огонь и варите молоко 2–3 минуты, пока сахар полностью не растворится. Дайте молоку покипеть около 20-30 минут, пока молоко не уменьшится вдвое и не загустеет. Если пена поднимется, снимите её ложкой. Необходимо постоянно помешивать, иначе молоко может пригореть. 

Как только сгущёнка будет готова, выключите огонь и дайте ей остыть при комнатной температуре. Переложите в банку и закройте герметичной крышкой. Поставьте охлаждаться в холодильник.

Из этого объёма получится полтора стакана сгущёнки. Хранить такую ​​сгущёнку можно до 1 недели.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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