В "Краснодаре" не намерены удерживать Волкова, мечтающего перейти в "Зенит"

"Краснодар" открепил от команды Волкова после требования пустить его в "Зенит"

1:21 Your browser does not support the audio element. Спорт

Защитник Сергей Волков не явился на первый сбор "Краснодара", и его возможный трансфер в "Зенит" может быть отложен или даже отменён, по информации Телеграм-канала "Мутко против".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно источнику, несколько дней назад Волков обратился к руководству "Краснодара" с требованием отпустить его в "Зенит". Однако руководство краснодарского клуба заявило, что петербуржцы не проявляют большого интереса к приобретению игрока.

В свою очередь, Сергей заявил, что больше не хочет играть за "быков". Сообщается, что после этого "Краснодар" отстранил Волкова от команды и не намерен удерживать его.

Ранее появилась информация о возможном переходе Волкова в "Зенит". Сообщалось, что петербургский клуб контактировал с представителями футболиста, но официального предложения от "Краснодара" пока не поступало.

Сергей Волков, 21-летний воспитанник "Краснодара", начал играть за первую команду в 2022 году. Его текущий контракт с "Краснодаром" рассчитан до июня 2025 года. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость российского защитника составляет 4,50 миллиона евро.