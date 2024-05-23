Аппетитное блюдо в азиатском стиле: рисовая лапша с курицей и кешью

Курица с кешью и лапшой: блюдо в азиатском стиле

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете быстрый и простой рецепт, вкусный и питательный? Это блюдо из лапши в азиатском стиле специально для вас!

Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Упаковка рисовой лапши

1/4 стакана соевого соуса

2 столовые ложки кукурузного крахмала

3 измельчённых зубчика чеснока

Полкило куриных грудок, нарезанных кубиками

1 столовая ложка арахисового масла

1 столовая ложка кунжутного масла

6 луковиц, нарезанных кусочками

1 чашка несолёных кешью

2 столовые ложки сладкого соуса чили

Поджаренные семена кунжута

Приготовление

Отварите рисовую лапшу. Смешайте в небольшой миске соевый соус, кукурузный крахмал и чеснок, затем добавьте курицу. Оставьте курицу мариноваться минимум на 30 минут. В большой чугунной или другой тяжёлой сковороде обжарьте курицу на арахисовом и кунжутном масле до полной готовности. Добавьте к приготовленной курице лук и готовьте, пока лук не станет полупрозрачным. Добавьте лапшу к курице. Добавьте кешью и соус чили и прогрейте. Перед подачей посыпьте сверху поджаренными семенами кунжута.