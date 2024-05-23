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Аппетитное блюдо в азиатском стиле: рисовая лапша с курицей и кешью

Курица с кешью и лапшой: блюдо в азиатском стиле

1:17
Еда

Ищете быстрый и простой рецепт, вкусный и питательный? Это блюдо из лапши в азиатском стиле специально для вас!

Курица с кешью и лапшой: блюдо в азиатском стиле
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Упаковка рисовой лапши
  • 1/4 стакана соевого соуса
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала
  • 3 измельчённых зубчика чеснока
  • Полкило куриных грудок, нарезанных кубиками
  • 1 столовая ложка арахисового масла
  • 1 столовая ложка кунжутного масла
  • 6 луковиц, нарезанных кусочками
  • 1 чашка несолёных кешью
  • 2 столовые ложки сладкого соуса чили
  • Поджаренные семена кунжута

Приготовление

  1. Отварите рисовую лапшу.
  2. Смешайте в небольшой миске соевый соус, кукурузный крахмал и чеснок, затем добавьте курицу. Оставьте курицу мариноваться минимум на 30 минут.
  3. В большой чугунной или другой тяжёлой сковороде обжарьте курицу на арахисовом и кунжутном масле до полной готовности.
  4. Добавьте к приготовленной курице лук и готовьте, пока лук не станет полупрозрачным.
  5. Добавьте лапшу к курице. Добавьте кешью и соус чили и прогрейте. Перед подачей посыпьте сверху поджаренными семенами кунжута.
ЛАПША С КУРИЦЕЙ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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