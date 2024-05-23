Аппетитное блюдо в азиатском стиле: рисовая лапша с курицей и кешью
Курица с кешью и лапшой: блюдо в азиатском стиле
1:17
Ищете быстрый и простой рецепт, вкусный и питательный? Это блюдо из лапши в азиатском стиле специально для вас!
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- Упаковка рисовой лапши
- 1/4 стакана соевого соуса
- 2 столовые ложки кукурузного крахмала
- 3 измельчённых зубчика чеснока
- Полкило куриных грудок, нарезанных кубиками
- 1 столовая ложка арахисового масла
- 1 столовая ложка кунжутного масла
- 6 луковиц, нарезанных кусочками
- 1 чашка несолёных кешью
- 2 столовые ложки сладкого соуса чили
- Поджаренные семена кунжута
Приготовление
- Отварите рисовую лапшу.
- Смешайте в небольшой миске соевый соус, кукурузный крахмал и чеснок, затем добавьте курицу. Оставьте курицу мариноваться минимум на 30 минут.
- В большой чугунной или другой тяжёлой сковороде обжарьте курицу на арахисовом и кунжутном масле до полной готовности.
- Добавьте к приготовленной курице лук и готовьте, пока лук не станет полупрозрачным.
- Добавьте лапшу к курице. Добавьте кешью и соус чили и прогрейте. Перед подачей посыпьте сверху поджаренными семенами кунжута.
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