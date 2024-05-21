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Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры

Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Брюки-клеш, популярные в 70-х годах, снова вернулись в моду, став стильным и элегантным выбором. Они идеально подчеркивают фигуру, делая ноги длинными и стройными. Эти брюки подходят женщинам всех возрастов и типов телосложения. Но как выбрать подходящий фасон? Вот несколько советов от bebeautiful.in.

Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Фото: Wikipedia by freestocks.org is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фигура груша

Для женщин с таким типом фигуры подойдут брюки-клеш с облеганием в области ягодиц и бедер до середины колен. Избегайте моделей со складками или сборками на талии, чтобы не привлекать внимание к этой зоне. Выбирайте длинные брюки, которые почти касаются обуви, чтобы визуально удлинить силуэт.

Фигура яблоко

Женщинам с фигурой "яблоко" стоит выбирать модели с широкой штаниной, такие как палаццо,  чтобы уравновесить узкую нижнюю часть тела и подчеркнуть талию. 

Фигура прямоугольник

Женщины с прямоугольной фигурой, имеющие одинаковые размеры груди и бедер, могут смело носить объемные брюки-клеш. Они визуально уменьшат талию и придадут фигуре изящества. Пробуйте разные стили, так как клеши подходят практически к любому варианту.

Миниатюрная фигура

Для девушек не высокого роста стоит избегать слишком мешковатых моделей. Лучше выбирать более узкие клеши и сочетать их с каблуками, чтобы визуально удлинить фигуру.

Округлые формы

Женщины с округлой формой тела часто имеют больший объем в области живота и бюста. Им подойдут брюки прямого кроя с легким клешем. Старайтесь избегать облегающих фасонов, которые могут подчеркнуть недостатки. Брюки со средней посадкой помогут создать длинный и стройный силуэт.

Фигура песочные часы

Для обладательниц фигуры "песочные часы" подойдут любые брюки-клеш. Убедитесь, что выбранные модели облегают талию, чтобы подчеркнуть изгибы.

Экспериментируйте с фасонами и выбирайте те, которые лучше всего подчеркивают ваши достоинства. Следуя этим советам, вы сможете найти идеальные брюки-клеш, которые подойдут именно вам.

Как подобрать БРЮКИ под свой ТИП ФИГУРЫ? Брюки 2024
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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