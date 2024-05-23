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Питание и кожа: как диета помогает бороться с прыщами и улучшить состояние кожи

Питание при прыщах: решаем проблему акне внутри организма

1:15
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Питание не только определяет физическое состояние организма, но и влияет на кожу. Часто дерматологи, при обращении пациентов с проблемами кожи, советуют обратить внимание на питание и состояние ЖКТ. Эксперты утверждают, что правильное питание оказывает более значимое воздействие на кожу, чем косметические средства.

Питание при прыщах: решаем проблему акне внутри организма
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Изменение рациона может помочь избавиться от прыщей и улучшить состояние кожи. Принципы диеты при акне заключаются в нормализации работы кишечника, восстановлении микрофлоры и очищении организма от токсинов. Ключевой составляющей является включение в рацион пищи, богатой клетчаткой, которая помогает очистить кишечник. Рацион следует дополнять овощами, фруктами, а также продуктами, содержащими цинк, который регулирует работу сальных желез. Важны также витамины группы В, а также витамины А и Е, содержащиеся в различных продуктах.

При этом следует избегать употребления алкоголя, белого сахара, жирного мяса, сладостей, арахиса, молока, а также ограничить потребление соли, что поможет поддерживать водный баланс кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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