Как алкоголь влияет на вашу кожу: отеки, прыщи и секреты минимизации вреда

Отеки, проблемы с кожей и многое другое: воздействие алкоголя на состояние кожи

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В кино, красивые и успешные героини часто предстают перед нами с бокалом вина или шампанского, выглядя при этом потрясающе. Но косметологи утверждают, что употребление алкоголя вечером вскоре отразится на состоянии кожи лица.

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Главный компонент алкоголя, этанол, может привести к отекам и другим проблемам с кожей. Организм стремится избавиться от этанола, что может привести к отекам из-за задержки воды и солей. "Винное лицо" характеризуется серым цветом кожи, морщинами, расширенными порами и другими признаками старения. Алкоголь лишает кожу важных веществ, таких как влага и антиоксиданты, что может ускорить процесс старения. Он также может вызвать воспаления и прыщи.

Для уменьшения вреда алкоголя для кожи рекомендуется выбирать качественные напитки с минимальным содержанием сахара и соли, следить за употреблением и пить воду.