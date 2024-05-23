Как алкоголь влияет на вашу кожу: отеки, прыщи и секреты минимизации вреда

В кино, красивые и успешные героини часто предстают перед нами с бокалом вина или шампанского, выглядя при этом потрясающе. Но косметологи утверждают, что употребление алкоголя вечером вскоре отразится на состоянии кожи лица.
Главный компонент алкоголя, этанол, может привести к отекам и другим проблемам с кожей. Организм стремится избавиться от этанола, что может привести к отекам из-за задержки воды и солей. "Винное лицо" характеризуется серым цветом кожи, морщинами, расширенными порами и другими признаками старения. Алкоголь лишает кожу важных веществ, таких как влага и антиоксиданты, что может ускорить процесс старения. Он также может вызвать воспаления и прыщи.
Для уменьшения вреда алкоголя для кожи рекомендуется выбирать качественные напитки с минимальным содержанием сахара и соли, следить за употреблением и пить воду.
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