Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак: узнайте, как спасти питомца

Генетический материал опасного вируса был обнаружен сотрудниками Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории (Краснодарская МВЛ), подведомственной Россельхознадзору, в фекалиях домашней собаки. Специалисты выделили ДНК возбудителя парвовирусного энтерита собак (парвовироза).
"Заболевание характеризуется острым воспалением пищеварительного тракта, лейкопенией и миокардитом. К вирусу особенно восприимчивы породистые животные и щенки в возрасте от 2 до 16 недель. Основной метод профилактики — вакцинация", — объясняет ветеринарный врач отдела вирусологии, патоморфологии и ПЦР-исследований Краснодарской МВЛ Мария Петрухина.
Парвовироз сопровождается рвотой, диареей с кровью, сильным обезвоживанием и интоксикацией. Также на фоне ослабленного иммунитета у животных могут развиваться вторичные бактериальные инфекции и глистные инвазии.
Для предотвращения гибели питомца необходимо восстанавливать водно-солевой баланс, удалять токсины из организма и нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и сердца.
Диагноз можно поставить только на основании лабораторных исследований.
"При анализе биоматериала наши специалисты использовали метод полимеразной цепной реакции, который благодаря своей универсальности, высокой специфичности и чувствительности стал "золотым стандартом" диагностики многих заболеваний", — отмечает эксперт.
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