В апреле 2024 года Испания возобновила импорт железа и стали из России после трехмесячного перерыва, который начался в декабре 2023 года.
По данным европейской статистической службы, в апреле было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на общую сумму восемь миллионов евро.
Кроме того, Испания значительно увеличила закупки алюминия из России. Объем этих закупок вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 13 миллионов евро. Закупки титана также заметно увеличились — почти в два раза, достигнув полутора миллионов евро, сообщает РИА Новости.
Несмотря на рост импорта этих металлов, общая взаимная торговля между Испанией и Россией в апреле сократилась на 14%, составив 248 миллионов евро. Российский экспорт в Испанию составил 177,2 миллиона евро, а испанский экспорт в Россию — 70,8 миллиона евро.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.