Испания осознала необходимость железа и стали из России: импорт возобновился после трехмесячного перерыва

Испания возобновила импорт железа и стали из России

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

В апреле 2024 года Испания возобновила импорт железа и стали из России после трехмесячного перерыва, который начался в декабре 2023 года.

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По данным европейской статистической службы, в апреле было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на общую сумму восемь миллионов евро.

Кроме того, Испания значительно увеличила закупки алюминия из России. Объем этих закупок вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 13 миллионов евро. Закупки титана также заметно увеличились — почти в два раза, достигнув полутора миллионов евро, сообщает РИА Новости.

Несмотря на рост импорта этих металлов, общая взаимная торговля между Испанией и Россией в апреле сократилась на 14%, составив 248 миллионов евро. Российский экспорт в Испанию составил 177,2 миллиона евро, а испанский экспорт в Россию — 70,8 миллиона евро.