Когда ягодные кусты большие, накрыть их сетками сложно. Для маленьких кустов сетки подходят. Но что делать с высокими деревьями, которым уже по 15 и более лет? Сетка здесь не поможет, её просто невозможно накинуть.
Это очень простой и дешёвый способ защитить ягоды от птиц. Возьмите несколько воздушных шаров. Шарики стоят совсем недорого и устанавливаются за считанные минуты.
Просто надуйте их, привяжите на веревочке в разных местах дерева и оставьте. Ветер будет раскачивать шары, отпугивая птиц, и они не смогут спокойно клевать ягоды.
Особенно эффективно использовать гелиевые шары, так как они поднимаются выше в воздух.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.