От нашествия пернатых защитите плодовые культуры: просто повесьте это простое приспособление

Защитить плодовые от птиц помогут шарики

0:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Когда ягодные кусты большие, накрыть их сетками сложно. Для маленьких кустов сетки подходят. Но что делать с высокими деревьями, которым уже по 15 и более лет? Сетка здесь не поможет, её просто невозможно накинуть.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это очень простой и дешёвый способ защитить ягоды от птиц. Возьмите несколько воздушных шаров. Шарики стоят совсем недорого и устанавливаются за считанные минуты.

Просто надуйте их, привяжите на веревочке в разных местах дерева и оставьте. Ветер будет раскачивать шары, отпугивая птиц, и они не смогут спокойно клевать ягоды.

Особенно эффективно использовать гелиевые шары, так как они поднимаются выше в воздух.