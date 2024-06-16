Ученые доказали наличие речи у слонов

Американские ученые доказали, что слоны разговаривают между собой

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Ученые с Университета штата Колорадо установили, что африканские слоны обладают способностью к гибкой вокальной связи между собой. Они присваивают друг другу имена и также называют значимые объекты в саванне, например, водоемы, леса, холмы и прочее.

Фото: commons.wikimedia.org by Мухаммад Махди Карим is licensed under GNU Free Documentation License

К сожалению, понять язык слонов достаточно сложно, поэтому с ними невозможно разговаривать.

Слонов, как и людей, можно назвать общественными существами, их существование зависит от взаимодействия со стадом, поэтому им требуются средства общения. Эволюция наделила их соответствующим голосовым аппаратом, способным издавать звуки различного тембра, громкости и окраски. При этом мозг слонов достаточно развит, чтобы распознавать различные звуковые сочетания.

Большинство животных, способных определять друг друга по звуку, используют простую форму ответа. Однако у слонов, как и у людей, имеются способности к абстрактному мышлению. Например, слово "стол" не описывает внешний вид или какие-либо характеристики стола, но другие особи, знакомые с этим словом, понимают его смысл. При этом на свете существует огромное количество столов, и все они разные.

Исследование выявило, что слоны присваивают друг другу "имена" — уникальные звуковые метки, не имеющие никакого отношения к физиологии конкретного животного, но ассоциируемые именно с ним. Когда стадо становится слишком многочисленным и в нем появляется много детенышей, эта способность становится особенно ценной. Попытки записать эти "имена" и воспроизвести их показали, что слоны реагируют на них живо. К сожалению, в настоящее время невозможно взять у слонов "интервью" и попросить объяснить, почему и как они это делают.