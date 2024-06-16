Взрыв вкусов: салат с манго, солёными огурцами, луком и зеленью

Летом всегда хочется чего-то вкусного и освежающего. Предлагаем вам интересный рецепт салата, который вам обязательно понравится. Салат с манго и луком легко приготовить дома.
Возможно, вы раньше не слышали о таком сочетании, потому что у всех очень разные вкусы. Но поверьте, этот салат стоит того, чтобы его попробовать.
Нарежьте манго, укроп, солёные огурцы и лук. В большой миске смешайте их и добавьте молотый перец, соль, лимонный сок и кинзу. Перемешайте.
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