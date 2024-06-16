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Пять эффективных упражнений для упругих ягодиц: простые советы для домашних тренировок

Пять легких упражнений для упругих ягодиц

2:15
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Сидячий или малоподвижный образ жизни может привести к отложению жира в области ягодиц и бедер, что негативно влияет на здоровье и внешний вид, а также снижает уверенность в себе. Регулярные упражнения помогут укрепить и тонизировать мышцы ягодиц, делая их упругими и красивыми без необходимости посещать пластического хирурга. Для достижения этой цели достаточно 10 минут в день и нескольких эффективных упражнений, которые подойдут каждой девушке.

Пять легких упражнений для упругих ягодиц
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Кикбэки: встаньте на четвереньки, упираясь руками и коленями в пол. Сделайте упор на одну ногу и поднимите другую, чтобы она была параллельна полу. Выполните 15-20 повторений для каждой ноги.

Складка книги: лягте на спину, руки вдоль тела, согните ноги в коленях и поставьте стопы на пол. Поднимите таз вверх, образуя прямую линию от плеч до колен, сожмите ягодицы на вершине движения и задержитесь на несколько секунд. Сделайте 3 подхода по 15 повторений.

Приседания: встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сделайте приседания, опуская бедра параллельно полу, затем вернитесь в исходное положение, сжимая ягодицы. Выполните 3 подхода по 20 повторений.

Планка: встаньте в упор лежа на локтях и носках, поднимите таз и держитесь в этом положении, сжимая ягодицы. Удерживайте позу 30-60 секунд, повторите 3-4 раза.

Лестница: встаньте прямо, руки на пояснице, поднимайте колено выше бедра и опускайте его, выполняя движения, как при подъеме по лестнице. Сделайте 3 подхода по 20 повторений на каждую ногу.

Регулярное выполнение этих упражнений позволит увидеть результаты уже через несколько недель. Для упругости ягодиц важно также правильное питание и общее физическое здоровье. Занятия спортом и здоровый образ жизни должны приносить удовольствие, поэтому радуйтесь каждому новому достижению на пути к красивому и подтянутому телу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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