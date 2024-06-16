Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинству россиян арендуемая квартира обходится в 30-50 тыс. рублей без ЖКХ
Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха
Загородный дом Аллы Пугачевой подорожал до 152 миллионов рублей
Эксперт прогнозирует рост турпотока на Камчатке до 1 млн человек к 2030 году
Виды страховых рисков и несчастных случаев
Рецепт салата с манго и солёными огурцами
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают
Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак
Секрет экономии топлива в летнюю жару: что нужно знать каждому водителю

Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам

1:18
Авто

В жару многие водители совершают ошибку, приводящую к значительному увеличению расхода топлива.

Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Речь идет о включении кондиционера. Понятно, что иногда без охлаждения воздуха в салоне не обойтись.

Однако не стоит забывать, что работа кондиционера делает машину более "прожорливой": расход бензина может увеличиваться на 10% и более.

Как снизить расход топлива летом

Рекомендация проста: избегайте включения кондиционера без крайней необходимости.

Иногда достаточно просто проветрить салон перед началом движения.

Для этого нужно открыть двери, расположенные напротив друг друга или по диагонали, и несколько раз закрыть и открыть одну из них.

В результате в салон поступит свежий воздух, а горячий выйдет.

Таким образом, можно обойтись без кондиционера и сэкономить около 10% топлива.

Однако открывать окна во время движения не рекомендуется, так как это нарушает аэродинамику автомобиля, что в итоге приводит к еще большему расходу топлива, чем при работающем кондиционере.

Если же на улице очень жарко и в салоне невыносимо душно, кондиционер все же стоит включить, так как проветривание вряд ли поможет в такой ситуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Рецепт салата с манго и солёными огурцами
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают
Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак
Защитить плодовые от птиц помогут шарики
Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате
Фигуристка Худайбердиева высмеяла желание Шнапцева "породниться" со Щербаковой
Пять легких упражнений для упругих ягодиц
Американские ученые доказали, что слоны разговаривают между собой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников