В жару многие водители совершают ошибку, приводящую к значительному увеличению расхода топлива.
Речь идет о включении кондиционера. Понятно, что иногда без охлаждения воздуха в салоне не обойтись.
Однако не стоит забывать, что работа кондиционера делает машину более "прожорливой": расход бензина может увеличиваться на 10% и более.
Как снизить расход топлива летом
Рекомендация проста: избегайте включения кондиционера без крайней необходимости.
Иногда достаточно просто проветрить салон перед началом движения.
Для этого нужно открыть двери, расположенные напротив друг друга или по диагонали, и несколько раз закрыть и открыть одну из них.
В результате в салон поступит свежий воздух, а горячий выйдет.
Таким образом, можно обойтись без кондиционера и сэкономить около 10% топлива.
Однако открывать окна во время движения не рекомендуется, так как это нарушает аэродинамику автомобиля, что в итоге приводит к еще большему расходу топлива, чем при работающем кондиционере.
Если же на улице очень жарко и в салоне невыносимо душно, кондиционер все же стоит включить, так как проветривание вряд ли поможет в такой ситуации.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.