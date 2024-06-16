Секрет экономии топлива в летнюю жару: что нужно знать каждому водителю

Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

В жару многие водители совершают ошибку, приводящую к значительному увеличению расхода топлива.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Речь идет о включении кондиционера. Понятно, что иногда без охлаждения воздуха в салоне не обойтись.

Однако не стоит забывать, что работа кондиционера делает машину более "прожорливой": расход бензина может увеличиваться на 10% и более.

Как снизить расход топлива летом

Рекомендация проста: избегайте включения кондиционера без крайней необходимости.

Иногда достаточно просто проветрить салон перед началом движения.

Для этого нужно открыть двери, расположенные напротив друг друга или по диагонали, и несколько раз закрыть и открыть одну из них.

В результате в салон поступит свежий воздух, а горячий выйдет.

Таким образом, можно обойтись без кондиционера и сэкономить около 10% топлива.

Однако открывать окна во время движения не рекомендуется, так как это нарушает аэродинамику автомобиля, что в итоге приводит к еще большему расходу топлива, чем при работающем кондиционере.

Если же на улице очень жарко и в салоне невыносимо душно, кондиционер все же стоит включить, так как проветривание вряд ли поможет в такой ситуации.