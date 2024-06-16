Худайбердиева высмеяла слухи, которые запустил Шнапцев о своём "романе" со Щербаковой

Фигуристка Худайбердиева высмеяла желание Шнапцева "породниться" со Щербаковой

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева выразила своё мнение о слишком большом внимании, уделяемом личной жизни спортсменов, вспоминая недавние слухи о возможных отношениях между фигуристкой Анной Щербаковой и футболистом Максимом Шнапцевым.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International

Худайбердиева подчеркнула, насколько сложно жить спортсменам, когда каждый шаг, высказывание в интервью и пост в социальных сетях анализируются и могут быть трактованы в скандальном свете. Она отметила, что личная жизнь также становится пристальным объектом внимания и обсуждений, особенно для известных спортсменов.

В своей речи она также упомянула новость о футболисте, малоизвестном публике, который решил связаться с олимпийской чемпионкой в некрасивой манере, имея в виду слухи о возможных отношениях Щербаковой и Шнапцева.

"Новость вчерашнего дня о том, как один малоизвестный футболист решил "очень красиво" породниться с одной олимпийской чемпионкой. Максим, надеюсь, ты хотя бы неплохо заработал и ещё разочек слетаешь в ОАЭ, а если сделал это бесплатно, то мы хотя бы все узнали твоё имя", — сказала Худайбердиева в эфире "Матч ТВ".

Сейчас Анна Щербакова находится в процессе выздоровления после операции на голеностопе. Она ранее опровергла слухи о своих отношениях с Максимом Шнапцевым, заявив, что футболист решил использовать ее имя для своей пиар-кампании.