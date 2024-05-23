Феноменальная находка: уникальные папирусы римских центурионов обнаружены в Египте

В Египте найдена уникальная переписка римских центурионов

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Группа польских ученых, работающая в египетском городе Беренике, обнаружила ценные папирусы. Анализ древних документов показал, что они представляют собой письма римских центурионов, расквартированных в Египте около 2000 лет назад.

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По информации Arkeonews, уникальные документы были найдены вместе с керамикой итальянского происхождения, римскими монетами и даже фибулой, обозначавшей статус центуриона.

"Это чрезвычайно редкое и ценное открытие для египтологов и других исследователей древности. В этом регионе очень мало памятников римского периода, и уровень этих находок поистине феноменален," — отмечает профессор Марта Осыпиньская из Института археологии Вроцлавского университета.

Ее команда сделала эту находку во время исследования уникального кладбища домашних животных в Беренике. Среди захоронений животных археологи обнаружили множество римских артефактов. Они считают, что найденные папирусы могут стать "бесценным источником знаний о древних жителях Береники".

Судя по обнаруженным документам, папирусы представляют собой письма центурионов, командовавших римскими подразделениями. В письмах упоминаются имена Хаос, Люциний и Петроний.

"В переписке Петроний спрашивает Люциния, находившегося в Беренике, о ценах на отдельные эксклюзивные товары. Также он заявляет: 'Я даю вам деньги, отправляйте их с дромадариусами (отрядами легионеров на дромадерах). Позаботьтесь о них, чтобы обеспечить их телятами и шестами для палаток'," — рассказывает Марта Осыпиньская.