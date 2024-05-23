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Пилотный проект "Финтех" и "Страхового Дома ВСК": как цифровизация изменит рынок медицинских услуг в России

ВСК: цифровизация ДМС ускорит получение медицинских услуг для россиян

2:25
Страхование

Процедура цифрового согласования в рамках обслуживания по ДМС значительно повысит скорость и доступность медицинских услуг для россиян. Для этого на площадке ассоциации "Финтех" разрабатывается пилотный проект по внедрению открытых API в страховую медицину. Об этом сообщила член Совета директоров "Страхового Дома ВСК" Ольга Сорокина, в ходе своего выступления на сессии "Открытые API на финансовом рынке и Платформа коммерческих согласий" 22 мая на конференции ЦИПР, крупнейшем в стране деловом мероприятии в области цифровой экономики.

ВСК: цифровизация ДМС ускорит получение медицинских услуг для россиян
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under public domain

В настоящее время на рынке работают более 100 страховых и 10 тысяч медицинских организаций, каждая из которых использует свою информационную систему. Для полноценного цифрового сотрудничества страховщиков и клиник требуются значительные инвестиции в доработку этих систем. Кроме того, в медицинском сегменте до сих пор велика доля бумажного документооборота. В результате сроки оказания медицинских услуг увеличиваются, решения принимаются вручную, и пациенты не могут использовать полученные данные и выписки в других клиниках.

Цифровизация и стандартизация взаимодействия участников частной медицины позволит сократить стоимость лечения за счет оптимизации внутренних бизнес-процессов, повысить оперативность навигации пациентов по клиникам и специалистам, ускорить принятие решений по оказанию конкретной услуги и более эффективно контролировать качество медицинской помощи.

На данный момент на площадке ассоциации "Финтех" разрабатывается проект по цифровому согласованию обслуживания пациентов в рамках ДМС. "Страховой Дом ВСК" является одним из участников пилотного проекта. В тестировании кейса также примут участие разработчики программных продуктов и крупнейшие сети частных медицинских клиник.

Цифровизация процессов является стратегическим направлением развития "Страхового Дома ВСК". Например, благодаря внедрению сервисов для автоматизации взаимодействия с партнерами, операционные расходы компании сократились на 30-50%, а уровень NPS (индекс лояльности клиентов) вырос на 5%.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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