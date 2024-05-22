Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" отреагировала на слова юриста Екатерины Гордон, которая назвала её капризной бабой, так как ей нужно уделять много времени.
Гордон отметила, что ей приходится терпеть Кудрявцеву, потому что она связана с ней дружбой.
На данные выпады телеведущая нашла, что ответить.
"Истеричка, только я тебя выдержу. Абъюзер ещё та", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Ранее шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой креативно поздравила мать с днём рождения. Звезде ТВ исполнилось 53 года.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.