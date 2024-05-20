Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой креативно поздравила мать с днём рождения: "Мой цветочек"

Маленькая наследница Леры Кудрявцевой приготовила выступление для матери в честь дня рождения телеведущей.
Лера Кудрявцева, которой исполнилось 53 года, опубликовала в "Инстаграме"* видео с шестилетней дочкой Машей, которая читает для неё стихи.
Ребёнок пожелал маме долгих лет жизни без горестей, бед и болезней.
Кудрявцеву растрогало такое поздравление.
"Мой цветочек, моя любовь, моя принцесса. Это самый лучший подарок", — написала Лера под кадрами.
Ранее сообщалось, что дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала книгу.
Наследница Кудрявцевой родилась в августе 2018 года в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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