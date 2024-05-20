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Шестилетняя дочь Леры Кудрявцевой креативно поздравила мать с днём рождения: "Мой цветочек"

Дочь Леры Кудрявцевой поздравила мать с днём рождения в стихах

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Шоу-бизнес

Маленькая наследница Леры Кудрявцевой приготовила выступление для матери в честь дня рождения телеведущей.

Дочь Леры Кудрявцевой поздравила мать с днём рождения в стихах
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева, которой исполнилось 53 года, опубликовала в "Инстаграме"* видео с шестилетней дочкой Машей, которая читает для неё стихи.

Ребёнок пожелал маме долгих лет жизни без горестей, бед и болезней.

Кудрявцеву растрогало такое поздравление.

"Мой цветочек, моя любовь, моя принцесса. Это самый лучший подарок", — написала Лера под кадрами.

Ранее сообщалось, что дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала книгу.

Наследница Кудрявцевой родилась в августе 2018 года в браке с хоккеистом Игорем Макаровым.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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