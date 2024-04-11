Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"

Телеведущая Лера Кудрявцева показала книгу шестилетней дочери, которую девочка сочинила сама.
Дочка Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова Маша отличается непосредственным характером. На этот раз девочка сочинила литературное произведение и сама его оформила в книгу.
"Моя крошка пишет сказки — книги. Это самая лучшая сказка — ничО не знаю", — похвасталась звезда ТВ в Telegram-канале, предоставив фото литературных артефактов дочки.
Ранее телесваха Роза Сябитова объяснила Кудрявцевой, почему ей не стоит держаться за брак с Игорем Макаровым.
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