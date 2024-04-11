Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"

Лера Кудрявцева похвасталась литературным талантом дочери Маши

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева показала книгу шестилетней дочери, которую девочка сочинила сама.

Фото: https://vk.com/id316099929 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public domain

Дочка Леры Кудрявцевой от хоккеиста Игоря Макарова Маша отличается непосредственным характером. На этот раз девочка сочинила литературное произведение и сама его оформила в книгу.

"Моя крошка пишет сказки — книги. Это самая лучшая сказка — ничО не знаю", — похвасталась звезда ТВ в Telegram-канале, предоставив фото литературных артефактов дочки.

Ранее телесваха Роза Сябитова объяснила Кудрявцевой, почему ей не стоит держаться за брак с Игорем Макаровым.