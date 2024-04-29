Звезда прошлого: Татьяна Анциферова живет только на пенсию

Татьяна Анциферова: от сцены к скромной пенсионной жизни

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Татьяна Анциферова, когда-то активно записывавшая песни и гастролирующая по всей стране, теперь ведет скромный образ жизни. Ее голос когда-то звучал на закрытии Олимпиады в Москве, но сегодня она живет только на пенсию в размере 24 тысячи 800 рублей в месяц и отказывается от выступлений на корпоративах и концертах.

Фото: petitsiyu-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta-podpisali-million-chelovek by Klops.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Анциферова считает, что каждый артист должен знать, когда показывать свои достижения, и признает, что со временем её вокальные возможности не улучшились. Теперь она больше не следит за творчеством коллег, не имеет телевизора и не вдохновляется тем, что слышит по радио, предпочитая наблюдать за миром через Интернет.