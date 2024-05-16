"Всегда использовалась дорогая иномарка": ульяновские автоподставщики похитили у страховых более трёх миллионов рублей

В Ульяновской области завершилось расследование дела о серии автоподстав

1:49 Your browser does not support the audio element. Страхование

В Ульяновской области завершилось расследование крупного дела о мошенничестве в сфере автострахования. По данным следствия, местный житель с восемью соучастниками организовал преступную сеть для незаконного получения выплат от страховых компаний. Об этом сообщает "Ульяновская правда".

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«Во всех случаях в дорожно-транспортных происшествиях участвовала дорогостоящая иномарка, водитель которой выступал в роли потерпевшей стороны», - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что один из членов группы под видом случайного прохожего записывал аварию на видеорегистратор и подтверждал его реальность. Затем на основе этих данных оформлялся европротокол и видеозаписи отправлялись в страховую компанию для получения выплаты.

Автомобили после "аварий" восстанавливались и повторно использовались в мошеннических целях. В ходе расследования было выявлено десять эпизодов преступной деятельности, в результате которых страховые компании понесли убытки на сумму более трёх миллионов рублей.

Автоподставщикам предъявлены обвинения по части 4 статьи 159.5 УК РФ. Для двух фигурантов избрана мера пресечения в виде ограничения определённых действий, для остальных семи — подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд города Ульяновска для рассмотрения по существу, сообщила Волк.

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