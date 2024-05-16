Люся Чеботина рассказала, чему она научилась у Бузовой

Люся Чеботина рассказала, что Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров

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Певица Люся Чеботина в разговоре с корреспондентом NEWS.RU призналась, что коллега и подруга Ольга Бузова научила ее игнорировать хейтеров в Сети.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Чеботина отметила, что исполнительница призывала не читать негативные комментарии под публикациями, которые оставляют "глупые люди". При этом Люся Чеботина не понимает, почему люди готовы тратить драгоценное время на то, чтобы принижать другого человека.

"Мне кажется, что самое дорогое, что есть у нас в жизни, это время. Потому что его, к сожалению, вернуть невозможно. Я не представляю, чтобы я тратила драгоценное время на то, чтобы оставлять негатив под фотографиями и видео", — поделилась певица.

Она рассказала и о том, что Ольга Бузова ради нее однажды приехала в два часа ночи, чтобы просто успокоить.

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