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Юрий Лоза пожаловался на крошечную пенсию

Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей

0:57
Шоу-бизнес

Музыкант Юрий Лоза в беседе с "АиФ" рассказал, что из-за отсутствия каких-либо званий получает пенсию в размере 16 тысяч рублей.

Юрий Лоза пожаловался на отсутствие звания и пенсию в 16 тысяч рублей
Фото: youtube.com by канал Алена, блин! is licensed under public domain

По его словам, столько составляет "базовая московская" пенсионная выплата. При этом артист зарабатывает на авторских отчислениях, так как написал много хороших композиций.

"Это по всему миру так: интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее", — поделился Лоза.

Недавно размер своей пенсии раскрыл и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Свои выплаты в размере 30 тысяч рублей он не считает большими, но не жалуется, так как зарабатывает на концертах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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