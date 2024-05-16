Юрий Лоза пожаловался на крошечную пенсию

Музыкант Юрий Лоза в беседе с "АиФ" рассказал, что из-за отсутствия каких-либо званий получает пенсию в размере 16 тысяч рублей.
По его словам, столько составляет "базовая московская" пенсионная выплата. При этом артист зарабатывает на авторских отчислениях, так как написал много хороших композиций.
"Это по всему миру так: интеллектуальный контент, который ты создал, приносит какие-то дивиденды, потому что песни слушают, крутят на радио и ТВ, в публичных местах, переписывают и так далее", — поделился Лоза.
Недавно размер своей пенсии раскрыл и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Свои выплаты в размере 30 тысяч рублей он не считает большими, но не жалуется, так как зарабатывает на концертах.
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