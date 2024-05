Стало известно, что Кристина Орбакайте могла никогда не стать певицей

Певица Кристина Орбакайте призналась, что изначально не планировала музыкальной карьеры, а видела себя лишь актрисой. Об этом пишет PROZvezd.

