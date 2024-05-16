Стало известно, что Кристина Орбакайте могла никогда не стать певицей

Кристина Орбакайте заявила, что ее беспощадно критиковали как певицу

Певица Кристина Орбакайте призналась, что изначально не планировала музыкальной карьеры, а видела себя лишь актрисой. Об этом пишет PROZvezd.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

Орбакайте отметила, что в киноиндустрии начался глобальный кризис ровно в тот момент, когда она окончила ГИТИС.

"Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь", — поделилась исполнительница.

Дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой столкнулась с "беспощадной критикой". И хотя за роль в фильме "Чучело" ее по большей части хвалили, то за попытки стать певицей чаще ругали.

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