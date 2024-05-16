Стало известно, что Кристина Орбакайте могла никогда не стать певицей

Певица Кристина Орбакайте призналась, что изначально не планировала музыкальной карьеры, а видела себя лишь актрисой. Об этом пишет PROZvezd.
Орбакайте отметила, что в киноиндустрии начался глобальный кризис ровно в тот момент, когда она окончила ГИТИС.
"Было понятно, что кризис быстро не закончится. Попробовала петь", — поделилась исполнительница.
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