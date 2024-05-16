Могут и убить: названы самые ревнивые породы кошек

Эксперты назвали самые ревнивые породы кошек

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как известно, кошки часто критикуют за эгоизм и способность манипулировать человеческими эмоциями. Но это лишь одна из множества характеристик, присущих этим животным.

Фото: openverse.org by Carolina_BCN is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Также среди кошек встречаются особи, склонные к ревности. Это качество, которое и у людей вызывает сложности, у кошек проявляется не менее ярко, учитывая, что их поведение и так бывает трудно интерпретировать.

Особенно склонны к ревности кошки некоторых пород, например:

Сиамская кошка

Эти кошки известны своим упрямым характером. В ревности они могут дойти до откровенной враждебности. Поэтому рекомендуется не заводить других питомцев в доме с сиамской кошкой, так как она может не простить и не принять конкурентов.

Британская короткошерстная

Эти кошки крайне привязаны к своему хозяину и не готовы делить его внимание с другими. Ожидать, что они подружатся с другими животными, бесполезно и требует много усилий.

Сибирская кошка

Эта порода отличается почти собачьими чертами характера. Сибирская кошка преданна и дружелюбна, но крайне настороженно относится к незнакомцам и может даже защищать свою территорию. С крупными животными она не подружится, а мелких может даже атаковать.