Названа привычка, сохраняющая здоровье коленных суставов

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Езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов

1:34
Наука

Ученые из медицинского колледжа Бэйлора (США) установили, что регулярные велосипедные поездки снижают вероятность болей в коленях и развития остеоартрита. Результаты исследования опубликованы в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

Езда на велосипеде сохраняет здоровье коленных суставов
Фото: unsplash.com by Родион Куцаев is licensed under Creative Commons CC0 1.0

В исследовании участвовали более 2600 человек в возрасте от 45 до 79 лет. Участников попросили рассказать о своей физической активности в подростковом возрасте (12-18 лет), молодости (19-34 года) и зрелости (35-49 лет). Испытуемые указали, как часто они катались на велосипеде, тренировались на велотренажере или занимались велоспортом.

Анализ данных показал, что у людей, регулярно занимавшихся велосипедной ездой в определенные периоды жизни, снижался риск развития рентгенологического остеоартрита (ROA) и симптоматического рентгенологического остеоартрита (SOA) коленного сустава. Остеоартрит характеризуется воспалением синовиальной оболочки сустава, что ведет к разрушению хрящевой и костной тканей.

Ученые отметили, что у тех, кто предпочитал велосипед, на 17% реже наблюдались частые боли в колене, на 9% реже развивался ROA и на 21% реже — SOA. Они также добавили, что привычка к езде на велосипеде на протяжении всей жизни значительно снижала вероятность возникновения остеоартрита.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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