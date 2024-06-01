Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу

Многие дачники знают, что яичная скорлупа — отличное органическое удобрение, богатое кальцием и другими полезными веществами. Но не все овощные культуры одинаково реагируют на добавление скорлупы в почву.
1. Картофель. Картофель довольно чувствителен к повышенному содержанию кальция в почве. Добавление скорлупы может привести к образованию грубой корки на клубнях и снижению урожая.
2. Помидоры. Так же как и картофель, помидоры не любят почву с избыточным содержанием кальция. Добавление скорлупы может вызвать кальциевый хлороз и задержку роста растений.
3. Баклажаны. Еще одна культура, которая может негативно реагировать на повышенный кальций в почве. Баклажаны могут отставать в развитии и давать меньший урожай.
4. Огурцы. Несмотря на то, что огурцы неплохо переносят известкование, внесение большого количества скорлупы может привести к проблемам с завязываемостью плодов.
5. Бобовые (горох, фасоль, бобы). Растения этой группы нуждаются в слабокислой почве, а скорлупа повышает ее щелочность, что негативно сказывается на росте и развитии.
Во-первых, измельчайте ее как можно тщательнее, чтобы кальций быстрее высвобождался в почве. Во-вторых, вносите небольшие дозы — 1-2 ст. ложки на 1 кв. м. Также можно использовать скорлупу для подкормки не всего участка, а только отдельных культур, которые хорошо переносят кальций.
Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете без ущерба для урожая использовать яичную скорлупу в качестве ценного органического удобрения.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.