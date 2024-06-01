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Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу

Овощи по разному реагируют на это удобрение

2:02
Садоводство » Овощи

Многие дачники знают, что яичная скорлупа — отличное органическое удобрение, богатое кальцием и другими полезными веществами. Но не все овощные культуры одинаково реагируют на добавление скорлупы в почву.

Овощи по разному реагируют на это удобрение
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие овощи не рекомендуется удобрять яичной скорлупой?

1. Картофель. Картофель довольно чувствителен к повышенному содержанию кальция в почве. Добавление скорлупы может привести к образованию грубой корки на клубнях и снижению урожая.

2. Помидоры. Так же как и картофель, помидоры не любят почву с избыточным содержанием кальция. Добавление скорлупы может вызвать кальциевый хлороз и задержку роста растений.

3. Баклажаны. Еще одна культура, которая может негативно реагировать на повышенный кальций в почве. Баклажаны могут отставать в развитии и давать меньший урожай.

4. Огурцы. Несмотря на то, что огурцы неплохо переносят известкование, внесение большого количества скорлупы может привести к проблемам с завязываемостью плодов.

5. Бобовые (горох, фасоль, бобы). Растения этой группы нуждаются в слабокислой почве, а скорлупа повышает ее щелочность, что негативно сказывается на росте и развитии.

Что делать, если вы все-таки решили использовать яичную скорлупу?

Во-первых, измельчайте ее как можно тщательнее, чтобы кальций быстрее высвобождался в почве. Во-вторых, вносите небольшие дозы — 1-2 ст. ложки на 1 кв. м. Также можно использовать скорлупу для подкормки не всего участка, а только отдельных культур, которые хорошо переносят кальций.

Соблюдая эти несложные рекомендации, вы сможете без ущерба для урожая использовать яичную скорлупу в качестве ценного органического удобрения.

Яичная скорлупа как удобрение. Надо ли вносить яичную скорлупу в почву в огороде?
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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