Неисправность в Tesla: свыше 125,000 автомобилей под угрозой из-за ремней безопасности

Tesla отзывает 125,227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о ремне безопасности, что повышает риск травм при авариях.
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что автомобили не соответствуют федеральным требованиям безопасности, так как световой и звуковой сигнал не активируются при отсутствии ремня безопасности у водителя.
Отзыв касается моделей S, X, 3 и Y, выпущенных с 2012 по 2024 год. Tesla выпустит обновление программного обеспечения по беспроводной связи для устранения проблемы в июне. Ранее Tesla уже проводила несколько отзывов из-за программных сбоев, затрагивающих безопасность.
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