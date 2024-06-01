Неисправность в Tesla: свыше 125,000 автомобилей под угрозой из-за ремней безопасности

Tesla отзывает более 125,000 автомобилей из-за неисправности системы предупреждения

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Tesla отзывает 125,227 автомобилей в США из-за неисправности системы предупреждения о ремне безопасности, что повышает риск травм при авариях.

Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) заявила, что автомобили не соответствуют федеральным требованиям безопасности, так как световой и звуковой сигнал не активируются при отсутствии ремня безопасности у водителя.

Отзыв касается моделей S, X, 3 и Y, выпущенных с 2012 по 2024 год. Tesla выпустит обновление программного обеспечения по беспроводной связи для устранения проблемы в июне. Ранее Tesla уже проводила несколько отзывов из-за программных сбоев, затрагивающих безопасность.