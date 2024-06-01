Ошибка в загранпаспорте: история Дарьи из Москвы и борьба за правильный документ

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Россиянке отказались его менять загранпаспорт, выданный с ошибкой

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Туризм

В московском МФЦ «Лианозово» россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой в названии страны рождения и отказались его менять. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянке отказались его менять загранпаспорт, выданный с ошибкой
Фото: MediaPhoto.Org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

У Дарьи, родившейся в Венгрии, в документе вместо английского варианта Hungary было указано латиницей Vengriia. Несмотря на то, что россиянка указала сотрудникам МФЦ на ошибку, они не хотели менять паспорт.

«На мои замечания отвечали, что у них самих есть проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не настояла, мой паспорт могли бы изъять на границе», — поделилась Дарья.

По информации источника, россиянке все же удалось получить новый загранпаспорт после разговора с руководством МФЦ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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