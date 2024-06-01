Ошибка в загранпаспорте: история Дарьи из Москвы и борьба за правильный документ

Россиянке отказались его менять загранпаспорт, выданный с ошибкой

0:49 Your browser does not support the audio element. Туризм

В московском МФЦ «Лианозово» россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой в названии страны рождения и отказались его менять. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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У Дарьи, родившейся в Венгрии, в документе вместо английского варианта Hungary было указано латиницей Vengriia. Несмотря на то, что россиянка указала сотрудникам МФЦ на ошибку, они не хотели менять паспорт.

«На мои замечания отвечали, что у них самих есть проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не настояла, мой паспорт могли бы изъять на границе», — поделилась Дарья.

По информации источника, россиянке все же удалось получить новый загранпаспорт после разговора с руководством МФЦ.