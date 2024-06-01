Ошибка в загранпаспорте: история Дарьи из Москвы и борьба за правильный документ

В московском МФЦ «Лианозово» россиянке выдали загранпаспорт с ошибкой в названии страны рождения и отказались его менять. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
У Дарьи, родившейся в Венгрии, в документе вместо английского варианта Hungary было указано латиницей Vengriia. Несмотря на то, что россиянка указала сотрудникам МФЦ на ошибку, они не хотели менять паспорт.
«На мои замечания отвечали, что у них самих есть проблемы с этими странами. Понимаю, что если бы я не настояла, мой паспорт могли бы изъять на границе», — поделилась Дарья.
По информации источника, россиянке все же удалось получить новый загранпаспорт после разговора с руководством МФЦ.
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