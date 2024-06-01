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Розмарин на даче: весомые причины завести этот ароматный кустарник

Вечнозелёный кустарник, который обладает массой полезных свойств

2:25
Садоводство » Цветы

Среди множества пряно-ароматических растений, которые можно встретить на дачных участках, розмарин занимает особое место. Этот вечнозелёный кустарник не только радует глаз своей необычной красотой, но и обладает массой полезных свойств. Давайте рассмотрим главные причины, почему стоит выращивать розмарин на своей даче.

Вечнозелёный кустарник, который обладает массой полезных свойств
Фото: flickr.com by Antonio is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

1. Неприхотливость в уходе
Розмарин относится к числу достаточно неприхотливых растений, которые не требуют особенно сложного ухода. Он хорошо растет на бедных, сухих, каменистых почвах, легко переносит жару и засуху. Розмарин можно выращивать в открытом грунте или в контейнерах.

2. Устойчивость к вредителям
Благодаря высокому содержанию эфирных масел, розмарин обладает мощными природными инсектицидными свойствами. Его аромат отпугивает многих вредителей, таких как тли, клещи, муравьи. Это позволяет выращивать розмарин без применения химикатов.

3. Целебные свойства
Розмарин богат полезными веществами — эфирными маслами, флавоноидами, витаминами и минералами. Это делает его ценным лекарственным растением, обладающим противовоспалительным, антисептическим, противомикробным действием. Розмарин применяют при самых разных недугах.

4. Кулинарное применение
Ароматные листья розмарина — незаменимый ингредиент многих блюд средиземноморской, итальянской, французской кухни. Их добавляют в супы, мясные и рыбные блюда, овощные закуски, соусы, маринады, выпечку. Аромат розмарина невероятно гармонично сочетается со многими продуктами.

5. Декоративные качества
Розмарин благодаря своим вечнозеленым игольчатым листьям и нежно-голубым или белым цветкам является замечательным декоративным растением. Его можно использовать для создания живых изгородей, бордюров, контейнерных композиций. Розмарин особенно красив на кам3енистых горках.

Все эти качества делают розмарин поистине универсальным растением, которое обязательно должно быть в саду каждого дачника. Завести несколько кустиков розмарина — отличная идея!

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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