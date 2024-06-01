Возглавившая рейтинг богатейших self-made предпринимательниц Америки Дайан Хендрикс рассказала о своем Центре карьеры для будущих айтишников и конструкторов

Дайан Хендрикс, выросшая в семье фермера, представляла себя в будущем в костюмах, за рулем красивых машин и на работе в городе.
В молодости она мечтала о карьере в бизнесе. Сегодня состояние 77-летней женщины оценивается в 20,9 миллиарда долларов. Оно в значительной степени зависит от поставок кровельных материалов ABC Supply. Хендрикс основала компанию Beloit (штат Висконсин) вместе со своим покойным мужем в 1982 году и в настоящее время является ее председателем. На сайте компании говорится, что она владеет 100% акций организации.
В Центре карьеры, открытом Хендрикс для учащихся средних и старших классов, постоянно проводятся мастер-классы по программированию и конструированию. Цель программы — познакомить подростков с "ценностью работы”.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.