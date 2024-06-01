Чем быстро и полезно перекусить, чтобы не навредить фигуре: советы диетологов

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Идеальными вариантами перекуса считаются смузи и тосты с авокадо

1:12
Здоровье » Здоровье и профилактика

Если вы много работаете, то, вероятно, у вас не всегда есть время на приготовление полноценной еды. К счастью, перекусы могут помочь вам — они могут быть сытными и вкусными!

Идеальными вариантами перекуса считаются смузи и тосты с авокадо
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Вот несколько отличных идей, которые вы можете попробовать, когда у вас нет времени на готовку.

Греческий йогурт с мёдом и орехами

Возьмите греческий йогурт. Полейте сверху мёдом. Посыпьте любимыми орехами, такими как миндаль или грецкие орехи.

Ломтики яблока с арахисовым маслом

Нарежьте яблоко. Обмакните ломтики в арахисовое масло.

Овощи и хумус

Нарежьте овощи, такие как морковь, огурцы или болгарский перец. Обмакните их в хумус.

Яйца, сваренные вкрутую

Заранее отварите яйца для быстрого и насыщенного белком перекуса.

Смузи

Смешайте любимые фрукты с йогуртом или молоком.

Творог с ананасом

Соедините творог со свежим или консервированным ананасом.

Авокадо на цельнозерновом тосте

Разомните авокадо и намажьте его на тосты из цельнозерновой муки.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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