Чем быстро и полезно перекусить, чтобы не навредить фигуре: советы диетологов

Если вы много работаете, то, вероятно, у вас не всегда есть время на приготовление полноценной еды. К счастью, перекусы могут помочь вам — они могут быть сытными и вкусными!
Вот несколько отличных идей, которые вы можете попробовать, когда у вас нет времени на готовку.
Возьмите греческий йогурт. Полейте сверху мёдом. Посыпьте любимыми орехами, такими как миндаль или грецкие орехи.
Нарежьте яблоко. Обмакните ломтики в арахисовое масло.
Нарежьте овощи, такие как морковь, огурцы или болгарский перец. Обмакните их в хумус.
Заранее отварите яйца для быстрого и насыщенного белком перекуса.
Смешайте любимые фрукты с йогуртом или молоком.
Соедините творог со свежим или консервированным ананасом.
Разомните авокадо и намажьте его на тосты из цельнозерновой муки.
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