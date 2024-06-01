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Почему собаки любят наклонять голову: эксперты назвали основные причины

Кинологи объяснили, почему собаки наклоняют голову

0:57
Зоосфера » Собаки

Если вы любите наблюдать за собаками, то, возможно, заметили одну интересную особенность: при общении с ними они могут наклонять голову.

Кинологи объяснили, почему собаки наклоняют голову
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Kemperman is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот жест вызывает умиление у владельцев. Но не все знают, почему собаки так делают.

В чем же причины?

Эксперты считают, что в такие моменты собака пытается лучше понять, чего от нее хочет хозяин. Пес знает не только команды, но и многие привычные слова, поэтому стремится лучше расслышать.

Этот жест также может быть признаком интереса. Если вы говорите ласково, собака проявляет свою заинтересованность.

Есть еще одна любопытная причина.

Такая поза часто трогает владельцев до глубины души. После этого редкий хозяин не пойдет на внеочередную прогулку или не угостит любимца вкусной едой.

Собаки могут запомнить это и использовать в своих интересах.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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