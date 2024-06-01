Макияж после 35: техники и лайфхаки от визажиста

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Советы по макияжу для зрелой кожи: полезные приемы от визажиста

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Макияж для зрелой кожи требует особого подхода, поэтому мы обратились к визажисту Александре Тюриной за советами. Она поделилась основными моментами, которые следует учитывать при создании макияжа для зрелой кожи.

Советы по макияжу для зрелой кожи: полезные приемы от визажиста
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Используйте консилер: с возрастом кожа под глазами становится тоньше, поэтому консилер становится необходимым. Он помогает скрыть темные круги, но важно освоить правильную технику нанесения, чтобы не выделить эту зону слишком явно. Консилер должен быть на полтона светлее кожи лица.
  • Используйте тональный флюид: с возрастом кожа становится грубее, поэтому легкая текстура тонального средства предпочтительнее. Она выравнивает цвет лица и при наличии светоотражающих частичек добавляет сияния коже.
  • Уделите внимание губам: с возрастом контур губ может стать менее четким, а губы — бледнее. Перед нанесением макияжа на губы, следует провести скрабирование и использовать увлажняющий бальзам. Выбирайте светлые оттенки помады, чтобы освежить макияж без лишних усилий.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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