Макияж после 35: техники и лайфхаки от визажиста

Макияж для зрелой кожи требует особого подхода, поэтому мы обратились к визажисту Александре Тюриной за советами. Она поделилась основными моментами, которые следует учитывать при создании макияжа для зрелой кожи.
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Используйте консилер: с возрастом кожа под глазами становится тоньше, поэтому консилер становится необходимым. Он помогает скрыть темные круги, но важно освоить правильную технику нанесения, чтобы не выделить эту зону слишком явно. Консилер должен быть на полтона светлее кожи лица.
Используйте тональный флюид: с возрастом кожа становится грубее, поэтому легкая текстура тонального средства предпочтительнее. Она выравнивает цвет лица и при наличии светоотражающих частичек добавляет сияния коже.
Уделите внимание губам: с возрастом контур губ может стать менее четким, а губы — бледнее. Перед нанесением макияжа на губы, следует провести скрабирование и использовать увлажняющий бальзам. Выбирайте светлые оттенки помады, чтобы освежить макияж без лишних усилий.
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