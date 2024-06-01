Поможет справиться с климаксом и анемией: почему ещё важно употреблять вишню

Вишня — это не только вкусная, но и полезная ягода. Поговорим о её преимуществах подробнее.
Вишня богата клетчаткой, витаминами группы В, антиоксидантами и железом.
Ягода поможет улучшить работу желудочно-кишечного тракта, ускорить обмен веществ, устранить запоры и другие проблемы со стулом. Растительные антиоксиданты в составе помогают организму лучше и быстрее переваривать любую пищу, даже жирную.
Поэтому можно есть вишню в качестве десерта после сытного обеда или ужина. Кроме того, в вишне содержится много витаминов, которые помогают справиться с симптомами климакса, с симптомами дефицита железа и анемии.
Ягода также крайне полезна беременным женщинам, так как выводит лишнюю жидкость и нормализует работу почек.
Диетологи рекомендуют ограничить ежедневное потребление вишни до 400 грамм в день. Это связано с тем, что ягода достаточно сладкая.
Лучше всего употреблять вишню в свежем, необработанном виде.
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