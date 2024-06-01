MarketWatch: поколение Z уже готовится к отдыху после завершения карьеры

Представители поколения Z говорят, что они на пути к выходу на пенсию

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поколение Z находится в условиях сильного экономического давления, высоких цен на жилье, образование и здравоохранение, и поэтому большая финансовая нагрузка очевидна для них.

Фото: freepik.com by cookie_studio is licensed under public domain

Они видят, с какими трудностями сталкиваются их родители, дедушки и бабушки при подготовке к пенсии, и это не может не вызвать у них беспокойство о своем будущем финансовом благополучии.

Представители поколения Z говорят, что они уже на пути к выходу на пенсию, но, возможно, они излишне самоуверенны. Однако благодаря сегодняшним предложениям банков (инвестиции, вклады и т. д.) можно обеспечить себе "финансовую подушку". А для этого нужно найти хорошую работу.

Большинство представителей поколения Z, родившихся в период с 1997 по 2012 год, говорят, что они на правильном пути. А значит, безбедное будущее обеспечено.