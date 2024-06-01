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Наташа Королёва выселила девушку сына из дома! Узнайте, что произошло

Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома

0:40
Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва рассказала о причинах, по которым предложила сыну Архипу Глушко и его избраннице, танцовщице Мелиссе Волынкиной, съехать на съемную квартиру.

Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома
Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

В эфире шоу "Ваша Наташа" артистка отметила, что двум хозяйкам трудно уживаться в одном доме, и она не могла не замечать бытовые моменты, о которых иногда приходилось говорить. Теперь Королева наблюдает за отношениями сына со стороны и считает Мелиссу хозяйственной и искренней девушкой, в которой нет лукавства.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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