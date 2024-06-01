Наташа Королёва выселила девушку сына из дома! Узнайте, что произошло

Наташа Королёва объяснила, почему предложила избраннице сына съехать из дома

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва рассказала о причинах, по которым предложила сыну Архипу Глушко и его избраннице, танцовщице Мелиссе Волынкиной, съехать на съемную квартиру.

Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвой

В эфире шоу "Ваша Наташа" артистка отметила, что двум хозяйкам трудно уживаться в одном доме, и она не могла не замечать бытовые моменты, о которых иногда приходилось говорить. Теперь Королева наблюдает за отношениями сына со стороны и считает Мелиссу хозяйственной и искренней девушкой, в которой нет лукавства.

Ранее сообщалось, что певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов.