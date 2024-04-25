50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Певица Наташа Королева предстала в ярком образе в стиле диско и удивила фанатов

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наташа Королева в своем блоге поделилась роликом со съемок популярной программы "Суперстар ВИА", которая стартует в мае на НТВ. Поклонники были удивлены ее ярким образом в стиле диско.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

На кадрах, опубликованных звездой, также засветились и другие члены жюри программы — телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха.

Наташа Королева для публичного выхода выбрала пышную прическу, надела блестящий бомбер розового цвета, крупные серьги с камнями.

"Наша компашка жюри. Жжет не по-детски", — подписала ролик Королева.

При этом фанаты артистки не стали скрывать, что с трудом ее узнали.

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