50-летняя Наташа Королева удивила своей внешностью

Певица Наташа Королева в своем блоге поделилась роликом со съемок популярной программы "Суперстар ВИА", которая стартует в мае на НТВ. Поклонники были удивлены ее ярким образом в стиле диско.
На кадрах, опубликованных звездой, также засветились и другие члены жюри программы — телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха.
Наташа Королева для публичного выхода выбрала пышную прическу, надела блестящий бомбер розового цвета, крупные серьги с камнями.
"Наша компашка жюри. Жжет не по-детски", — подписала ролик Королева.
При этом фанаты артистки не стали скрывать, что с трудом ее узнали.
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