Hyundai уличен в использовании детского труда на своих заводах

Министерство труда США подало иск против южнокорейского автогиганта Hyundai, его автозавода и кадрового агентства за незаконное использование детского труда в Алабаме.
В иске также требуются изъятие всех прибылей, связанных с использованием детского труда. В 2022 году Reuters сообщило, что дети, некоторые из которых были младше 12 лет, работали на дочерней компании Hyundai и других поставщиков.
Министерство труда выявило, что 13-летний ребенок работал до 60 часов в неделю на линии сборки компании SMART Alabama LLC, которая поставляет детали на завод Hyundai.
Hyundai утверждает, что больше не владеет SMART, и приняло меры для решения проблемы. Иск Министерства труда ставит под сомнение ответственность компании за действия своих поставщиков и кадровых агентств, что может создать прецедент для других автопроизводителей.
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