Британские блины на скорую руку: делимся простым рецептом

При приготовлении блинов на скорую руку, вы можете выбрать любую начинку, которая понравится вам. Для этого популярная кейтеринговая компания Le Montmartre, расположенная в Лондоне, Сиднее и Париже, предлагает простой рецепт. Вам остается только выбрать, какие именно блины вы хотите сделать — сладкие или солёные. Рецепт блинов размещён в hellomagazine.com.
Вот какие ингредиенты вам понадобятся (на 10-15 блинов):
Метод приготовления:
Теперь самое интересное — выбор начинки! Не бойтесь экспериментировать с разными начинками и добавками, чтобы разнообразить вкус блинов. Насладитесь этим простым, но вкусным блюдом на скорую руку!
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