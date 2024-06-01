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Британские блины на скорую руку: делимся простым рецептом

Блины на скорую руку: их можно делать и со сладкой, и с солёной начинкой

1:48
Еда

При приготовлении блинов на скорую руку, вы можете выбрать любую начинку, которая понравится вам. Для этого популярная кейтеринговая компания Le Montmartre, расположенная в Лондоне, Сиднее и Париже, предлагает простой рецепт. Вам остается только выбрать, какие именно блины вы хотите сделать — сладкие или солёные. Рецепт блинов размещён в hellomagazine.com.

Блины на скорую руку: их можно делать и со сладкой, и с солёной начинкой
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот какие ингредиенты вам понадобятся (на 10-15 блинов):

  • Пол-литра молока,
  • 250 г муки,
  • Щепотка соли,
  • 4 яйца,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 или 2 столовые ложки воды.

Метод приготовления:

  1. Насыпьте муку в миску и сделайте углубление посередине.
  2. Разбейте яйца в отверстие и добавьте оливковое масло, соль и немного молока.
  3. Хорошо перемешайте смесь деревянной ложкой и постепенно добавляйте оставшееся молоко в процессе перемешивания. Можно также добавить немного цедры лимона для аромата. Добавьте воду.
  4. Накройте миску кухонным полотенцем и оставьте тесто на 30 минут, а если есть время, на 1 час.
  5. Вылейте небольшое количество теста на разогретую и смазанную маслом сковороду и равномерно распределите его по дну сковороды.
  6. Жарьте блины с обеих сторон, пока они не приобретут золотистый цвет.
  7. Повторите процесс с оставшимся тестом, пока не приготовите все блины.

Теперь самое интересное — выбор начинки! Не бойтесь экспериментировать с разными начинками и добавками, чтобы разнообразить вкус блинов. Насладитесь этим простым, но вкусным блюдом на скорую руку!

Самые вкусные блинчики на скорую руку
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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