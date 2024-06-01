Британские блины на скорую руку: делимся простым рецептом

Блины на скорую руку: их можно делать и со сладкой, и с солёной начинкой

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

При приготовлении блинов на скорую руку, вы можете выбрать любую начинку, которая понравится вам. Для этого популярная кейтеринговая компания Le Montmartre, расположенная в Лондоне, Сиднее и Париже, предлагает простой рецепт. Вам остается только выбрать, какие именно блины вы хотите сделать — сладкие или солёные. Рецепт блинов размещён в hellomagazine.com.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вот какие ингредиенты вам понадобятся (на 10-15 блинов):

Пол-литра молока,

250 г муки,

Щепотка соли,

4 яйца,

2 столовые ложки оливкового масла,

1 или 2 столовые ложки воды.

Метод приготовления:

Насыпьте муку в миску и сделайте углубление посередине. Разбейте яйца в отверстие и добавьте оливковое масло, соль и немного молока. Хорошо перемешайте смесь деревянной ложкой и постепенно добавляйте оставшееся молоко в процессе перемешивания. Можно также добавить немного цедры лимона для аромата. Добавьте воду. Накройте миску кухонным полотенцем и оставьте тесто на 30 минут, а если есть время, на 1 час. Вылейте небольшое количество теста на разогретую и смазанную маслом сковороду и равномерно распределите его по дну сковороды. Жарьте блины с обеих сторон, пока они не приобретут золотистый цвет. Повторите процесс с оставшимся тестом, пока не приготовите все блины.

Теперь самое интересное — выбор начинки! Не бойтесь экспериментировать с разными начинками и добавками, чтобы разнообразить вкус блинов. Насладитесь этим простым, но вкусным блюдом на скорую руку!