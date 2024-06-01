Новые налоги приведут к всплеску нелегальных автосервисов в России

Вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Григорьев заявил, что в России в ближайшее время из-за налоговых изменений увеличится количество нелегальных автосервисов.
Изменения налоговой политики, включая увеличение налога на прибыль для компаний и введение НДС для малых предприятий с оборотом более 60 млн рублей, создадут значительную нагрузку на официальных дилеров и сервисные организации.
Многие компании будут вынуждены повысить розничные цены на услуги, что может ускорить инфляцию. Григорьев также отметил необходимость борьбы с нелегальными автосервисами для улучшения прозрачности и конкурентоспособности рынка. Министерство финансов РФ предложило эти налоговые изменения 28 мая.
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